Avião que transportava cocaína do Paraguai para o Brasil é apreendido

Uma aeronave de pequeno porte que transportava cocaína do Paraguai para o Brasil foi apreendida na última segunda-feira (02) pela Polícia Federal. Três pessoas foram presas por tráfico internacional. O caso aconteceu em Ituverava, São Paulo. As informações são do Metrópoles.

A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), em Uberaba (MG).

Dados de inteligência obtidos junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo apontavam para movimentações atípicas no Aeroporto de Ituverava nos últimos dias. Um dos informes recebidos pela Ficco indicava que uma caminhonete estava no aeródromo, como se aguardasse a chegada de alguém.

(Ficco)

Após o pouso da aeronave, os policiais identificaram comportamento estranho dos tripulantes, que retiraram diversas bolsas do avião e transferiram para a caminhonete, que deixou o aeroporto em alta velocidade. A polícia, então, abordou o homem e a mulher que estavam no avião e o motorista da caminhonete. No veículo foram encontrados 243 quilos de cloridrato de cocaína.

Os três foram presos em flagrante e responderão por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Além da prisão, foi feita a apreensão da droga, da caminhonete, de celulares, dineiro e do avião.