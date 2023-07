Avião que desapareceu no Paraná é encontrado; três pessoas morreram

O avião que sumiu na última segunda-feira (3), no Paraná, foi encontrado nesta sexta (7), segundo informações da Força Aérea Brasileira. O piloto Jonas Borges Julião e dois assessores da Secretaria da Casa Civil do Paraná foram encontrados mortos.

O monomotor havia partido de Umuarama, no interior do estado, com destino à Paranaguá, também no Paraná. A previsão de chegada da aeronave era às 10h30, mas o contato com o veículo foi perdido pouco tempo depois da decolagem.

Heitor Guilherme Genowei Júnior, de 42 anos, e Felipe Furquim, de 35 anos, eram os passageiros do bimotor. O piloto, Jonas Julião, tinha 37 anos.

A aeronave, que estava sendo procurada há cinco dias, foi encontrada na região da Serra do Mar. Cerca de 100 profissionais fizeram parte da busca pela aeronave, informou a FAB. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, lamentou as mortes:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)