Avião monomotor cai em Itanhaém, perto de aldeia indígena; um homem morreu e outro ficou ferido

Um avião monomotor caiu às 17h55 da tarde deste domingo, 9, na Rua Mogi das Cruzes, na praia de Gaivota, em Itanhaém, litoral sul paulista. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, há ao menos duas vítimas do sexo masculino e uma delas morreu. A aeronave fazia o chamado voo de instrução, ou seja, um treinamento.

Uma outra pessoa que estava dentro do avião foi removida pela equipe de Bombeiros e da Defesa Civil e encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional de Itanhaém.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham para remover vítima que está presa às ferragens da aeronave.

O avião caiu em área de mata, perto da Aldeia Indígena Awa Porungawa Dju, da etnia Tupi Guarani.

A Rede Voa, concessionária de aeroportos pelo Estado de São Paulo, entre eles o Aeroporto Antônio Ribeiro Nogueira Jr, em Itanhaém, confirmou que a aeronave realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta às 17h42.

O modelo é um Cessna 152, com inscrição PT-AKY, do Aeroclube de Itanhaém, de acordo com a assessoria de imprensa da Rede Voa e da Defesa Civil estadual.

Esse modelo de avião é monomotor a pistão e comporta até duas pessoas. Segundo informações do Registro Aeronáutico Brasileiro, ele não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo, foram acionados para realizar uma ação inicial para investigar o acidente. da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AKY, em Itanhaém (SP).

Segundo o órgão, eles vão coletar dados e fazer a verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.