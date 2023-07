Avião da Gol desvia de rota e faz pouso de emergência em Vitória

Na manhã desta segunda-feira (31), um avião da Gol precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória após apresentar um problema em um dos motores. A aeronave saiu do Rio de Janeiro, do Aeroporto do Galeão (GIG), e seguia para João Pessoa (JPA). A informação foi confirmada pela empresa Gol.

No mapa da FlightRadar, sistema que disponibiliza a visualização em tempo real de aviões no mundo todo, é possível ver que o problema aconteceu enquanto a aeronave estava próxima da cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. A aeronave utilizada era um Boeing 737-800.

De acordo com a companhia, o avião retornou para Vitória porque, operacionalmente, seria uma alternativa melhor para acomodação dos clientes.

O avião realizava o voo G3 1715, com saída às 8h05 do Rio de Janeiro. Foi nesse momento que o aeronave teve que voltar utilizando apenas um motor e pousar no aeroporto mais próximo e com estrutura para receber um Boeing, que era o de Vitória. A Gol afirmou que o pouso foi realizado com segurança.

Esse tipo de avião possui dois motores, e teve que voar com apenas um deles funcionando até o aeroporto mais próximo.

A empresa disse que o voo G3 1715, entre o Aeroporto do Galeão (GIG) e João Pessoa (JPA), na manhã desta segunda-feira foi reportado um problema técnico na aeronave, que alternou para Vitória (VIX) para manutenção após o pouso.

A companhia disse ainda que todo o procedimento obedeceu aos protocolos de segurança e a aeronave foi desembarcada normalmente.

A Gol informou que criou uma operação para acomodação dos clientes em aeronave que segue do Aeroporto de Viracopos (VCP) para a capital capixaba para assumir o novo voo G3 9220 (VIX-JPA), com previsão de decolagem às 13h30.

A Zurich Aiport, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, informou que em situações em que é reportado um problema técnico na aeronave, o aeroporto mais próximo é acionado e ativa seu Plano de Emergência para receber o pouso. A partir daí são seguidos protocolos de segurança previstos no Plano de Emergência.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).