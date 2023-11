'Avalanche' de lama invade rua em Blumenau; vídeo

Uma “avalanche” de lama invadiu uma rua no bairro Escola Agrícola, em Blumenau, município de Santa Catarina, nesta sexta-feira (3). Imagens feitas mostram uma imensa quantidade de barro tomando conta da via e atingindo dezenas de casas. Não há registro de feridos. Veja:

À NSC TV, um morador disse estar em casa no momento em que vizinhos relataram - em grupo no WhatsApp - que o desbarrancamento havia se intensificado. Eles saíram às pressas para um local e se deparou com a lama descendo morro abaixo.

"Moro três casas para cima e quando cheguei ainda tinha descido pouca coisa [de lama]. Uns 10 minutos veio mais um pouco e de repente veio uma “avalanche”. Não tem muito o que fazer, né? Levei uma vizinha para minha casa para se acalmar um pouco, ela estava desesperada, assustada", relata o morador, identificado como Fábio.

Sobre as chuvas em Santa Catarina

A causa do deslizamento se dá pelas fortes chuvas que atingem o estado catarinense desde quinta-feira (2). Uma das regiões mais afetadas é o Vale do Itajaí. Segundo o site NSC total, em Blumenau, por exemplo, foram registradas 78 ocorrências até as 11h30min desta sexta (3), sendo 60 sobre deslizamentos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)