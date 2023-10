Bebê de um ano sobrevive a deslizamento de terra em Timbó após ser resgatado de escombros

Um bebê de um ano enfrentou um momento angustiante ao ficar preso sob os escombros após um deslizamento de terra atingir a casa de sua família, localizada em Timbó, no Vale do Itajaí. A cidade, juntamente com todo o estado, tem enfrentado fortes temporais desde as primeiras horas do dia desta quarta-feira (4).

Os bombeiros receberam o chamado para atender a emergência por volta de 13h16 e, ao chegarem ao local, depararam-se com o desmoronamento que afetou também outras residências na área.

No entanto, quando os militares chegaram ao local, a criança já havia sido retirada dos escombros. Apesar de apresentar inchaços na cabeça e no braço esquerdo, o bebê estava consciente. Imediatamente, ele foi encaminhado ao hospital para receber os cuidados médicos necessários.

As imagens capturadas pela corporação no local do desmoronamento revelam a extensão dos estragos causados pelo incidente, que derrubou muros e paredes das casas construídas ao longo da encosta.