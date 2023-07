Deslizamento de terra deixa 14 mortos e mais de 10 desaparecidos na Colômbia

Nesta terça-feira (18), equipes de resgate estão em busca de sobreviventes após um deslizamento de terra que deixou 14 mortos e mais de 10 desaparecidos na rodovia que liga Bogotá ao sudeste da Colômbia, próximo ao município de Quetame, no departamento de Cundinamarca.

O governador de Cundinamarca, Nicolás García, comunicou através de um vídeo no Twitter que foram encontrados 14 corpos sem vida e seis pessoas com vida, encaminhadas para postos de saúde e hospitais.

VEJA MAIS

Inicialmente, a Defesa Civil divulgou um balanço com oito mortes, incluindo a de um menor.

Segundo o coronel Jorge Díaz, diretor local da Defesa Civil, não foi possível calcular o número exato de pessoas desaparecidas, mas estima-se que sejam 11. As autoridades estão trabalhando para identificar os moradores das 20 casas destruídas pelo deslizamento de lama e pedras na aldeia de El Naranjal. Ainda não há informações precisas sobre quantos moradores ainda estão desaparecidos.

Cono aconteceu o deslizamento?

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Cundinamarca, o deslizamento ocorreu por volta das 23h15 (01h15 de terça-feira, horário de Brasília), como resultado das fortes chuvas que atingiram a região. O deslizamento ocorreu próximo a uma cabine de pedágio, localizada a cerca de 60 quilômetros de Bogotá, e destruiu uma ponte.

A estrada entre Bogotá e Villavicencio, um dos principais corredores de carga do país, está obstruída por uma grande quantidade de lama. Esse tipo de deslizamento é comum nessa região, conforme relato de um jornalista da AFP. A via permanece interditada, e vários caminhões e motos ficaram presos na lama.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, expressou suas condolências às famílias das vítimas e ressaltou a necessidade urgente de ordenar o território em torno da água para evitar tragédias como essa.

O Exército enviou 80 militares para a região a fim de auxiliar nas operações de busca pelos desaparecidos. O prefeito do município de Quetame, Camilo Parrado, lamentou as perdas e destacou que muitos lares perderam múltiplos membros de suas famílias. As agências de socorro reiniciaram as buscas com a ajuda de drones, enfrentando dificuldades devido à altura da lama, que chegava a quase um metro em alguns locais e a dois metros em outros.

Até o momento, os bombeiros conseguiram resgatar aproximadamente 40 sobreviventes do deslizamento, sendo que seis deles foram levados para centros médicos devido aos ferimentos.

A saída de Bogotá em direção a Villavicencio registrou congestionamentos significativos, de acordo com relatos de veículos locais.

A temporada de chuvas na Colômbia começou em junho e deve prosseguir até novembro. No ano passado, as tempestades resultaram na morte de 300 pessoas e afetaram cerca de 700.000 indivíduos em todo o país, incluindo um deslizamento que soterrou um ônibus e causou a morte de 34 pessoas, no oeste colombiano.