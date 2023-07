Onda de calor extremo atinge países do Hemisfério Norte

No último domingo (16), dezenas de milhões de pessoas enfrentavam uma onda de calor extremo em vários países do Hemisfério Norte. A previsão é de temperaturas recordes na América do Norte, Europa e na Ásia.

Quase um quarto da população dos Estados Unidos está sob alerta de calor extremo. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) pediu à população que não subestime o risco de vida provocado pelo calor.

Na Europa, onde o aquecimento avança duas vezes mais rápido que a média mundial, segundo os cientistas, vários países enfrentam temperaturas extremas. Na Itália, 16 cidades estão em alerta vermelho, com máximas de 36°C e 37°C.

Na tarde da última segunda-feira (17), um novo incêndio eclodiu na área de Dervenochoria, 30 quilômetros ao norte de Atenas. Em Loutraki, a 70 quilômetros a oeste da capital, 1,2 mil crianças precisaram ser evacuadas de um acampamento de verão quando o fogo se aproximou do resort onde elas estavam. As autoridades de saúde soaram alarmes da América do Norte à Europa e Ásia, pedindo às pessoas que se mantenham hidratadas e protegidas do sol escaldante, em um lembrete dos efeitos do aquecimento global.

De acordo com o mapa de previsão de risco de incêndio publicado pela Agência de Proteção Civil da Grécia, cinco regiões já são consideradas como de risco muito alto de incêndios florestais, e estão no no nível 4 (laranja) de um máximo de 5. São elas: Ática, a Grécia Central (Viotia, Evia), o Peloponeso (Corinthia e Argolida), o Egeu Meridional (Rodes) e o Egeu Norte (Chios, Samos e Ikaria).

A agência meteorológica espanhola (Aemet) emitiu alertas laranja no domingo (16) para temperaturas elevadas (38°C a 42ºC) em vários pontos da Península Ibérica e nas ilhas Baleares na segunda-feira (17), além de um alerta vermelho (perigo extremo) também na segunda-feira para áreas da Andaluzia e nesta terça-feira (18) em Aragón, Catalunha e Mallorca (42°C a 44ºC).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).