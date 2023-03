Manaus decreta estado de calamidade pública após fortes chuvas e mortes

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Manaus (AM), a prefeitura declarou estado de calamidade pública. A zona norte da cidade registrou a maior incidência de pontos de alagamentos e deslizamentos, e uma das áreas mais afetadas foi o bairro Jorge Teixeira.

No domingo (12), onze casas foram atingidas pelo desmoronamento de um barranco, em uma área de risco, deixando oito mortos e três pessoas resgatadas com vida. De acordo com a prefeitura, nessa parte da cidade choveu muito acima da média, com um total de 96 milímetros (mm) de precipitação.

Ocupação atingida existe há cerca de cinco anos

A área onde ocorreu o deslizamento é uma ocupação que existe há cerca de cinco anos e é considerada como uma área de risco pela Defesa Civil. Mais de 120 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil em toda a cidade, com 17 ocorrências de trânsito registradas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, incluindo dois acidentes com danos materiais e uma pessoa lesionada.

A prefeitura informou que pelo menos 74 pessoas que tiveram suas casas soterradas estão provisoriamente abrigadas em uma escola do bairro, e outras famílias serão retiradas da parte superior do barranco, onde ainda há risco de desabamento.

As secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social, de Infraestrutura, Assistência Social e de Limpeza Urbana estão trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros e moradores em uma força-tarefa para tentar encontrar sobreviventes. Os agentes municipais continuam atuando nas centrais telefônicas e registrando as ocorrências no Centro de Cooperação, que funciona 24 horas.