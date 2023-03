Deslizamento de terra em Manaus mata 8 pessoas; corpos de mãe e filha são encontrados abraçados

Na manhã desta segunda-feira (13), os bombeiros concluíram as buscas no local do deslizamento de terra que causou a morte de oito pessoas, durante a noite de domingo (12), na Comunidade Nova Floresta, localizada na Zona Leste de Manaus. As autoridades informaram que entre as vítimas estão quatro adultos e quatro crianças.

Durante o incidente, chovia muito forte na região. O deslizamento atingiu nove casas e oito corpos foram retirados dos escombros. Entre as vítimas, estavam uma mãe e sua filha, cujos corpos foram encontrados abraçados.

VEJA MAIS

Embora os bombeiros tenham realizado buscas ao longo da madrugada, a procura foi encerrada na manhã desta segunda-feira, depois de se confirmar que não havia mais pessoas soterradas.

Todos os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).