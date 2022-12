Auxílio Caminhoneiro: benefício de R$ 1 mil será pago no próximo sábado (10)

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) se encaminha para sua última parcela de 2022, a ser paga no próximo sábado, 10 de dezembro. Na quinta parcela, paga em novembro, quase 400 mil motoristas receberam o benefício de R$ 1 mil.

O Governo Federal apontou que o pagamento do Auxílio Caminhoneiro já custou quase R$ 2 bilhões com as cinco primeiras parcelas. O pagamento foi aprovado em julho, com a chamada “PEC Kamikaze”, e ocorreu entre os meses de agosto e dezembro, para os motoristas com registro ativo no RNTRC até o dia 31 de maio, além de registro de operações em 2022 ou mediante envio da autodeclaração do Termo de Registro do TAC.

A sexta parcela do benefício pode ser a última, pois o Auxílio Caminhoneiro não tem previsão para ser pago em 2023. Além da categoria, os taxistas também têm recebido o chamado Auxílio Taxista, que paga o mesmo valor. O objetivo de ambos os benefícios é diminuir os impactos causados pela alta no preço dos combustíveis derivados de petróleo.

Movimentação deve ser feita em até 90 dias

Os profissionais têm até 90 dias para realizar a movimentação do depósito, que é feito em uma conta poupança social digital em nome do trabalhador. Caso contrário, o montante será recolhido pelo Tesouro Nacional.

Para movimentar o Auxílio Caminhoneiro, os beneficiários podem realizar o saque em um terminal de autoatendimento Caixa ou em uma casa lotérica, além de utilizar o aplicativo Caixa Tem, que disponibiliza diversas opções, como:

Transferências bancárias;

Pix;

Pagamento via QR Code;

Cartão de débito virtual.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)