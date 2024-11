Autor lança em Belém livro vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024

Belém será palco do lançamento de "Luiz Gama Contra O Império: a luta pelo direito no Brasil da Escravidão", livro vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024. A obra, de autoria do escritor paulista Bruno Rodrigues de Lima, será apresentada ao público na próxima segunda-feira (2), às 16h, no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará (UFPA), com entrada franca.

Reconhecido como um dos maiores especialistas na biografia do advogado e abolicionista Luiz Gama, Bruno Lima é advogado, historiador do Direito e acadêmico de destaque. Ele tem títulos no Brasil e na Europa, incluindo doutorados pela Universidade de Brasília (UnB) e pela Universidade de Frankfurt, além de estar cursando um pós-doutorado na Alemanha.

O autor utiliza métodos de micro-história e biografia para revisitar a vida de Gama, que foi um dos mais importantes defensores do fim da escravidão no Brasil.

A obra é uma versão ampliada da tese de doutorado de Lima, que já conquistou os prêmios Walter Kolb e a medalha Otto Hahn e detalha como Luiz Gama utilizou o Direito como instrumento de luta pela liberdade de pessoas escravizadas, marcando a história do país.

O evento faz parte da programação do Novembro Negro e conta com o apoio da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), primeira deputada autodeclarada preta do Pará, e do ICJ da UFPA.

O livro, que já foi lançado em outras casas legislativas e será apresentado no Supremo Tribunal Federal (STF), reforça a importância da reflexão sobre o legado de Luiz Gama e sua relevância para o Direito brasileiro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)