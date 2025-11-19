Aula termina em confusão generalizada entre estudantes na arquibancada do estádio do Mineirão

Uma aula promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais terminou em uma confusão generalizada, nesta quarta-feira (19), no estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão). O evento reuniu cerca de 20 mil alunos da rede estadual e, após as brigas, xingamentos e discussões, foi necessária a suspensão das atividades.

Nas imagens divulgadas pelas mídias sociais, é possível observar alguns alunos que estão nas arquibancadas se agredindo de forma física enquanto os seguranças locais tentam conter a confusão. Até o momento, o número exato de feridos ainda não foi divulgado, mas as ambulâncias foram acionadas para prestar socorro a quem precisava de ajuda no episódio.

Assistência médica aos estudantes

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o Samu foi acionado e repassou também algumas orientações médicas por telefone. O episódio foi rapidamente controlado por bombeiros civis e seguranças contratados, e foi informado, ainda, que todos os alunos envolvidos receberão acompanhamento especial do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por psicólogos e assistentes sociais.

Após o ocorrido, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) disse que repudia qualquer ato de violência. "A maior parte dos participantes, estudantes e professores, permaneceu em seus lugares, com comportamento responsável e acompanhando a programação, conforme o propósito da iniciativa de ampliar o conhecimento sobre IA para a comunidade escolar", escreveu em nota.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)