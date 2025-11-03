Suspeito é preso por tentativa de homicídio após briga generalizada e esfaqueamento em Afuá
O investigado foi detido na noite de domingo (2)
Um suspeito de tentativa de homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Afuá, no Marajó, na noite de domingo (2). De acordo com as informações da PC, o crime ocorreu durante um evento, no sábado (1º), quando o suspeito iniciou agressões físicas contra o padrasto, inclusive tentando golpeá-lo com uma arma branca. Em seguida, o homem envolveu-se em outra briga generalizada no mesmo local, desta vez contra dois irmãos. Na confusão, uma pessoa foi esfaqueada pelo investigado.
Conforme as informações policiais, o suspeito estava em visível estado de embriaguez quando agrediu o padrasto e ainda tentou esfaqueá-lo. Em seguida, ele se envolveu em outra grande confusão no mesmo evento. A situação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais. As imagens mostram diversas pessoas correndo em frente a uma casa de shows. O suspeito, segurando um facão, persegue outro homem, que pula de um trapiche para escapar dos golpes. Em seguida, várias pessoas conseguem segurar o investigado e desarmá-lo. Após a situação, o suspeito conseguiu fugir.
Conforme a PC, as vítimas perseguidas pelo investigado seriam dois irmãos. Um deles foi atingido com um soco, enquanto o outro sofreu golpes nas costas e no quadril com a faca. Ele foi socorrido e transferido em estado grave para Macapá, onde passou por procedimento cirúrgico. De acordo com a Polícia Militar, a vítima esfaqueada não conhecia o agressor. Ele teria sido perseguido após tentar separar uma briga em que o suspeito estava envolvido na casa de eventos.
Ainda segundo a PC, testemunhas presenciais, dentre elas a mãe do suspeito, confirmaram que o investigado portava a arma branca utilizada. Eles relataram que o homem já possuía medidas protetivas vigentes, devido a uma tentativa de incêndio a uma residência no mês anterior. A polícia realizou buscas e conseguiu localizar e prender o homem, que foi conduzido à unidade policial, onde se encontra à disposição da Justiça.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA