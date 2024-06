Ator e apresentadora são presos, no Ceará, por desviar doações para o Rio Grande do Sul

O ator José Aldanísio Paiva e a apresentadora Regina Jorge Belo foram presos em Fortaleza, no Ceará, nesta quinta-feira (13), por suspeita de desviar doações que seriam destinadas ao Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das enchentes.

Conforme as investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o casal criou mais de 200 chaves Pix distintas para fraudar diversas campanhas de arrecadação de donativos.

“Esse casal se utilizava de documentos falsos em nome de um casal verdadeiro aqui do Ceará, tem um casal de idosos aqui de Fortaleza também”, explicou o delegado de Crimes Informáticos e Defraudações do Rio Grande do Sul, João Vitor Heredia.

José Aldanísio é ator e escritor e já atuou em filmes como "Cine Holliúdy" e "Bezerra de Menezes: O Diário de Um Espírito". Já Regina Belo, namorada do ator, é apresentadora de um programa de rádio em uma emissora do Ceará e atua como influenciadora, com 26 mil seguidores na rede social.

Segundo a polícia, o casal alegou que teria praticado os atos por conta de dificuldades financeiras. Além dos mandados pelas fraudes, os dois também foram autuados em flagrante por falsificação de documento.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)