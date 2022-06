Atirador mascarado invade escola e mata jovem em sala de aula

Na noite de quarta-feira (01), um atirador mascarado invadiu uma escola pública do bairro Gramame, em João Pessoa, e disparou várias vezes contra um jovem identificado como Victor. Segundo informações preliminares, a vítima teria tentado se refugiar em uma das salas, mas foi perseguida pelo homem e acabou sendo atingida com um tiro na cabeça.

Conforme o pai da vítima, o rapaz tinha acabado de assinar um contrato com um clube de futebol de Santa Fé, em Pernambuco, e estava com a viagem marcada para realizar o sonho de ser jogador. Ele afirmou que o filho não tinha qualquer envolvimento com drogas ou com a criminalidade. O autor do disparo fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a região do crime até a chegada da perícia. Câmeras de seguranças das redondezas devem auxiliar na identificação do atirador.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)