Átila Iamarino afirma que Covid-19 poderá se transformar em uma gripe

Nesta terça-feira (18), o microbiologista Átila Iamarino afirmou que o vírus da Covid-19 pode ser controlado e resultar em um caminho semelhante ao da gripe. Com o surgimento da variante Ômicron, o pesquisador afirma que o atual cenário sugere a convivência com o vírus no futuro. As informações são do Metrópoles.

“Se as próximas variantes também forem transmissíveis, mas não causarem situação grave em quem for imunizado, a gente está no caminho de transformar a Covid-19 em uma gripe. Uma gripe que deve dar mais dor de cabeça, pelo menos por uns bons anos, mas uma gripe via imunização”, disse o microbiologista, em entrevista à Globo News.

Iamarino completou dizendo que o vírus não será erradicado de um dia para o outro, por isso, ele considera importante que a sociedade aprenda a conviver com a doença, e aposta nas medidas de proteção que ajudam a conter a transmissão.

Além disso, na análise do microbiologista, novas variantes surgirão a partir das mutações, assim como acontece com a influenza. “O coronavírus já se mostrou muito capaz e a gripe já faz isso há mais de 100 anos”, disse, lembrando o recente surto de H3N2.

“O que a Ômicron está mostrando, e eu espero que isso continue com as próximas variantes, é que nos vacinados a doença ficou um pouco mais leve e isso é sinal de que a nossa imunidade ainda protege as pessoas, mesmo que deixe o vírus ser transmitido”, completou.