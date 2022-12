Ataque em ônibus: vídeo mostra passageira se aproximando de jovem que teve rosto cortado

Imagens disponibilizadas pela empresa de transporte rodoviário mostram o momento em que uma passageira se aproxima da jovem que teve o rosto cortado enquanto dormia no ônibus durante uma viagem de Recife (PE) a Salvador (BA), na semana passada. Com informações do O Globo.

A gravação mostra, sem muita nitidez, o momento do ataque à estudante de enfermagem Stefani Firmo no interior do veículo. A passageira que estava atrás da vítima se levanta durante a madrugada e logo depois volta a sentar. Stefani acredita que ela pode ter sido a responsável pelo corte no rosto da estudante. O vídeo foi compartilhado no perfil pessoal de Stefani. Veja:

Em entrevista ao G1, a estudante relatou que uma mulher chamou sua atenção pela frieza que apresentava ao ver a situação, diferentemente de todos os outros passageiros que foram solícitos em ajudá-la. A jovem diz que essa mulher olhava para ela como se nada tivesse acontecido.

“Ela desceu com a cara cínica do ônibus. Todo mundo falando dela [e ela] parecia uma psicopata. Ela negou [que teria me cortado e ainda afirmou] que não tinha nada a ver com os problemas dos outros”, disse a vítima.

Segundo a vítima, a mulher estava com uma faca de churrasco, uma tesoura e um alicate. Mas os objetos foram encontrados limpos.

Em nota, a Polícia Civil informou que “os laudos periciais são aguardados. Uma faca localizada com a passageira foi encaminhada à perícia, para saber se foi utilizada na ação. Caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal”. Foi registrado o depoimento dos passageiros que estavam no coletivo e todos foram liberados.

Entenda como foi o ataque

O ataque aconteceu na altura da cidade de Conde, na Bahia. Em suas redes sociais, Stefani relatou que, por volta das 5h, acordou sentindo muitas dores no rosto e percebeu que estava com muito sangue escorrendo.

Imediatamente ela correu e acordou a amiga que estava algumas poltronas de distância, outros passageiros também acordaram e ajudaram a chamar atenção do motorista, para que a jovem fosse levada a um hospital e, em seguida, para a delegacia. O ferimento deixou uma grande cicatriz que vai da boca até a orelha, pegando todo um lado do rosto da estudante, que levou 18 pontos.

