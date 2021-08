Ataque criminoso deixa um adolescente morto e três feridos

Uma tentativa de chacina deixou um adolescente de 15 anos morto, na noite do sábado (31), em Manaus (AM). Ainda, três pessoas, sendo um menor de idade, foram feridos e encaminhados ao hospital com vida. As informações são do Portal do Holanda.

Informações apontam que dois carros se aproximaram, com ocupantes fortemente armados, que começaram a atirar em direção ao grupo de amigos que estava na calçada.

Weverton Santos, de 28 anos, Jhonatan Oliveira, de 21, mais dois adolescentes de 14 e 15 anos foram baleados. Eles foram encaminhados para um hospital da capital, mas o adolescente de 15 anos chegou morto à unidade de saúde. Os demais tiveram ferimentos graves.

A polícia deu início às investigações, mas não há informações sobre o que teria motivado o crime.