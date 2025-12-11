Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Assembleia de Santa Catarina aprova fim das cotas raciais em universidades; entenda

Texto veta políticas afirmativas para ingresso de alunos e funcionários; proposta ainda depende de sanção do governador

O Liberal
fonte

Deputados de Santa Catarina tentam aprovar o fim das cotas raciais no Estado (Marcello Casal/Agência Brasil)

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aprovou, nesta quinta-feira (11), em votação simbólica, o projeto de lei que proíbe cotas raciais em universidades estaduais. A medida se aplica tanto ao ingresso de estudantes quanto à contratação de servidores. O texto ainda depende de sanção do governador Jorginho Mello (PL) para entrar em vigor.

O Projeto de Lei 753/2025, de autoria do deputado estadual Alex Brasil (PL), não menciona expressamente as cotas raciais, mas limita a política de ações afirmativas às pessoas com deficiência, estudantes de escolas públicas estaduais e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Proibição afeta universidades estaduais e instituições com verbas públicas

Se sancionado, o projeto passa a valer em todas as instituições mantidas ou financiadas pelo Estado, como a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que possui cerca de 14 mil alunos em mais de 60 cursos de graduação e 50 programas de pós-graduação.

O descumprimento da nova regra pode gerar multa de R$ 100 mil por edital irregular, além da abertura de processo disciplinar contra agentes públicos que não observarem a legislação.

Na justificativa da proposta, o deputado Alex Brasil argumenta que cotas raciais “criam distinções que não necessariamente refletem situações de desvantagem”, e defende que os critérios devem se basear apenas em renda ou histórico escolar.

Oposição aponta apagamento de desigualdades

Sete deputados estaduais se manifestaram contra o projeto. Eles foram: Padre Pedro Baldissera (PT), Fabiano da Luz (PT), Neodi Saretta (PT), Marquito (Psol), Dr. Vicente Caropreso (PSDB), Paulinha (Podemos) e Rodrigo Minotto (PDT). Ao todo, a Alesc tem 40 parlamentares; dois estavam ausentes na votação.

Para o deputado Fabiano da Luz, a proposta não promove igualdade, mas sim “um apagamento”. Ele criticou a retirada das cotas raciais, citando que pessoas negras (pretos e pardos) seguem em desvantagem no acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho.

“As cotas raciais não são privilégios, são instrumentos de correção da desigualdade histórica”, afirmou. O parlamentar também questionou a constitucionalidade da proposta, e disse que o projeto “envergonha Santa Catarina”.

Lei federal de cotas segue válida em universidades federais

A nova proposta não afeta instituições federais, como a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que seguem regidas pela Lei de Cotas. A legislação garante reserva de vagas para estudantes negros, indígenas, pessoas com deficiência e egressos da rede pública.

A constitucionalidade das cotas raciais foi confirmada em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu que a medida visa corrigir distorções sociais históricas e garantir igualdade de oportunidades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

insegurança

Brasil fica entre os 10 países mais violentos do mundo em ranking; veja lista

O ranking analisa a intensidade dos conflitos em todos os países do mundo com base em quatro indicadores: letalidade, perigo para civis, difusão geográfica e número de grupos armados

12.12.25 16h32

Efeito cascata: vendaval histórico em SP afeta voos em ao menos cinco aeroportos pelo Brasil

11.12.25 19h43

Política

Entenda o motivo da retirada do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) à força da Mesa da Câmara

Tumulto aconteceu antes da sessão que votou o PL da Dosimetria, que reduz a pena de Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe

09.12.25 21h16

Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

09.12.25 15h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

CURIOSIDADE

Maçã em todos os sucos? Saiba por que a fruta está presente nas embalagens das bebidas

Para render mais os sucos? Estratégia enganosa? Afinal, por que as maçãs estão presentes em inúmeros sucos de frutas?

23.10.24 14h40

'Nada a esconder'

Prefeito afirma que recebeu ataques após sogra aparecer cheirando cocaína em vídeo

Bruno Cunha de Lima fez um desabafo nas redes sociais e diz que não pode ser responsabilizado pelas atitudes da sogra

10.03.22 17h19

BRASIL

Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Prática é um desafio entre adolescentes e viralizou na internet, causando choque em internautas pela forma como o episódio ocorreu

16.04.25 11h46

Fé sem preconceitos

Conheça 5 igrejas que acolhem pessoas LGBTQIA+ no Brasil

O movimento começou a surgir no Brasil na década de 1990 e se tornaram uma alternativa a grupos evangélicos tradicionais

29.01.25 18h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda