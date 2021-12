Assassino obrigou jovem a mandar áudio para despistar a família: 'De madrugada eu chego'

Pouco antes de morrer, Amanda Albach, de 21 anos, foi obrigada por um dos suspeitos de assassiná-la a enviar um áudio para despitar a família. Em tom tranquilo, a jovem entrou em contato com uma parente para dizer que voltaria para casa em um carro de aplicativo, no último dia 16 de novembro, no Paraná. Ela foi encontrada morta na última sexta-feira (3), na Praia do Sol, em Laguna, no Sul de Santa Catarina. As informações são do Metrópoles.

As investigações apontam que a jovem e mais três amigos foram para Jurerê Internacional durante o dia, em 14 de novembro. De lá, eles retornaram à noite para Imbituba. No dia seguinte, dia 15 de novembro, a vítima teria visto uma arma de fogo com um dos suspeitos e batido uma foto, que encaminhou para outras pessoas.

Na mensagem, Amanda fala rapidamente que chegaria em casa em breve. "Oi. Eu já tô indo embora. Consegui uber hoje só pra ir embora. Eu já tô indo. De madrugada eu chego", disse. Logo em seguida, ela foi obrigada a cavar a própria cova, onde foi morta com dois disparos de arma de fogo.

Três pessoas, incluindo um amigo da vítima, foram presas suspeitas de envolvimento no crime na última quinta-feira (2), em Canoas, Rio Grande do Sul. O trio é composto por um casal que acompanhou Amanda em uma viagem no feriado e um homem que foi visto com ela em uma festa.

Os suspeitos moravam juntos em Imbituba, município vizinho àquele onde foi encontrado o corpo, e hospedaram a vítima no feriado. Amanda morava em Fazenda Rio Grande, no Paraná.