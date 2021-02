Assaltantes em fuga batem em carro de família e matam criança

Uma tragédia aconteceu na noite de segunda-feira, 8, na BR-070, em Goiás. Por volta das 20h, dois assaltantes em fuga colidiram com o carro de uma família, que trafegava na direção contrária, matando uma criança que estava no veículo atingido. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No carro estavam três adultos e duas crianças. Uma das crianças morreu no acidente. Outros membros da família ficaram feridos.

A fuga dos bandidos se deu após eles assaltarem um bar em Águas Lindas (GO). No estabelecimento, eles haviam mantido clientes do estabelecimento em cárcere privado.

Um cliente do bar conseguiu avisar um parente por telefone, e essa pessoa avisou a Polícia Militar do Goiás (PMGO) sobre o crime.

Então, na saída do bar, os bandidos roubaram um carro modelo Frontier e fugiram pela BR-070. Nesse momento, chovia muito e, próximo à Morada da Serra, os criminosos perderam o controle do veículo, que colidiu contra o carro da família.

A Frontier caiu numa ribanceira e os bandidos conseguiram escapar.