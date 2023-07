Confira os alimentos com potencial de causar câncer, segundo a OMS

O adoçante aspartame é o novo produto que deve entrar na lista dos alimentos que representam risco ao desenvolvimento de câncer. Foi o que anunciou a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS). Já estão na lista as carnes processadas, embutidos, bebidas alcoólicas e, em risco menor, bebidas quentes, carne vermelha, frituras e picles.

Esse produto dietético vai se juntar a outros que já estão na lista de produtos cancerígenos, encabeçada pelos embutidos, como salsicha, linguiça e presunto, carne processada (proteína animal transformada por salga, fermentação e defumação, como a carne seca e a carne enlatada), e bebidas alcoólicas por seu nível mais elevado de risco. As pesquisas do instituto indicam que o consumo desses alimentos pode levar ao câncer colorretal.

“As carnes processadas têm em sua composição substâncias que entram no metabolismo celular do sistema digestivo atrapalhando o processo de duplicação celular”, explica o oncologista Leandro Ramos.

“A carne processada e o tabagismo estão no mesmo grupo, mas isso não significa que todos são igualmente perigosos. As classificações descrevem a força da evidência científica, não o nível de risco”, detalha o site do Iarc. "Se comemos alimentos que inflamam o nosso sistema digestivo com muita constância, aumentamos nossas chances de ter câncer”, acrescenta o oncologista Daniel Vargas.

Já sobre o etanol, absorvido no consumo de bebidas alcoólicas, o instituto aponta muitas evidências de que esse hábito está relacionado ao risco de desenvolver cânceres na boca, faringe, esôfago e laringe.

Nível médio de risco

Em menor nível de causar câncer, as pesquisas do instituto associaram o consumo excessivo de carne vermelha, com evidências limitadas, ao câncer de cólon, de reto, de pâncreas e de próstata.

Assim como o chá, chimarrão, café e outras bebidas servidas a temperaturas superiores a 65 °C foram associados ocasionalmente ao câncer de esôfago; e as frituras, ao câncer de língua.

"No caso das carnes vermelhas, a gente tem visto mais evidências de que devemos evitar um consumo constante. O melhor é recorrer a ela só em casos mais especiais e, no dia a dia, seguir com proteínas mais fáceis de digerir, como as carnes brancas”, esclarece Vargas.

“O modo de preparo é muito importante para o potencial cancerígeno de um alimento. Comidas que são sobreaquecidas ou preparadas em brasa acabam sofrendo alterações moleculares que facilitam as inflamações e contribuem para o câncer”, explica.

Os picles e outros vegetais fermentados que são vendidos conservados em uma mistura de sal, água e vinagre, são considerados substâncias cancerígenas, mas em nível menor do que a carne vermelha, bebidas quentes e frituras, pois as pesquisas não são conclusivas. Foram encontrados indícios de que o picles pode contribuir para o aparecimento de câncer de faringe, esôfago e estômago.

Alimentos com potencial cancerígeno

Os oncologistas explicam que a lista do Iarc serve para orientar o consumo moderado de tais alimentos, que devem ser evitados sempre que possível. São eles:

adoçante aspartame;

embutidos (salsicha, linguiça e presunto, carne processada);

bebidas alcoólicas;

carne vermelha;

chá, chimarrão, café e outras bebidas servidas a temperaturas superiores a 65 °C;

picles e outros vegetais fermentados.