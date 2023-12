Argentina é assassinada a facadas em trilha de Búzios; cão da vítima avança em suspeito, que é preso

O corpo de Florencia Aranguren, uma argentina de 31 anos, foi encontrado com marcas de facadas em uma trilha na praia de José Gonçalves, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro (RJ), por volta das 8h desta quarta-feira (6). O morador local que descobriu a cena acionou a Guarda Municipal, que confirmou a presença de ferimentos aparentes no corpo da vítima.

O cachorro de Florencia, amarrado na coleira junto ao corpo, também foi encontrado. O suspeito do crime foi localizado e detido pela Polícia Militar. Câmeras de segurança registraram a vítima passando com o pet às 7h05, enquanto o suspeito passava pelo mesmo local de bicicleta às 7h28. A bicicleta foi encontrada no matagal após o crime. A vítima de feminicídio morava havia pouco tempo no local e costumava passear de manhã com o cachorro.

O suspeito pulou em um condomínio próximo, onde foi detido enquanto se lavava. Ele havia se desfeito da camisa e marcas de sangue foram identificadas na cueca. Durante a prisão, o cachorro da vítima reagiu violentamente contra o suspeito, que apresentava arranhões e sinais de luta corporal.

Com duas anotações criminais por furto e lesão corporal, o suspeito foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil já realizou a perícia no local do crime, enquanto o corpo de Florencia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Cabo Frio, cidade vizinha.