'Arco-íris de fogo' é visto no céu da cidade de Picos, sul do Piauí

Moradores da cidade de Picos (PI) presenciaram na tarde do sábado (26/10) o fenômeno meteorológico raro conhecido como "arco-íris de fogo". Cientificamente denominado como "nuvem iridescente", esse evento meteorológico ocorre quando os raios solares refratam em cristais de gelo suspensos na atmosfera, através de uma angulação específica.

O que é o arco-íris de fogo

De acordo com especialistas em meteorologia, o "arco-íris de fogo" ocorre quando a luz solar incide sobre cristais de gelo em nuvens do tipo cirro, localizadas na troposfera superior, a cerca de 10 mil metros de altitude e em temperaturas abaixo de 0°C. Além disso, o sol precisa estar a pelo menos 58 graus acima do horizonte para que o efeito de prisma se manifeste plenamente.

O climatologista Werton Costa explica que a luz solar branca é decomposta em várias cores. "A luz é sucessivamente refletida no interior da nuvem e fracionada, o que faz com que toda a nuvem seja atingida. No caso específico do Piauí, essa nuvem iridescente chamou a atenção porque tinha uma estrutura linear, como se fosse uma trilha de condensação", relatou Costa.

Esse tipo de fenômeno é classificado como um fotometeoro, uma manifestação óptica no céu, mesma categoria do arco-íris convencional e do halo solar. Enquanto o arco-íris se forma a partir da refração da luz em gotas d'água suspensas, o halo solar envolve cristais de gelo, como a nuvem iridescente, mas cria um efeito visual de círculo ao redor do sol.