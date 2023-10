Arcebispo de Aparecida critica aborto e desmatamento na Amazônia durante sermão

Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, manifestou-se contra o aborto e criticou o desmatamento na Amazônia. As declarações foram dadas durante sermão na Missa Solene realizada na manhã desta quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional, localizado no interior de São Paulo.

Ao todo, cerca de 35 mil fiéis estavam na Basílica de Aparecida. Dom Orlando disse que o povo brasileiro tem “vocação à vida, à vida ecológica, ao meio ambiente” e convocou os devotos da Padroeira a plantarem árvores dizendo que “o mundo olha para nós”.

VEJA MAIS

“Nossa Senhora Aparecida é a senhora da vida. Por isso, hoje nós dizemos sim à vida, não ao aborto. Sim à vida e não ao desmatamento. Não a essa atitude de depredação da Mãe Terra”, disse o arcebispo.

Dom Orlando também clamou por Justiça para “diminuir as desigualdades sociais” e a “violência” e pediu para que os fiéis rezassem pela paz no mundo, fazendo menção à Guerra na Ucrânia e em Israel.

“Rezem, por favor, comigo esta oração da paz na Ucrânia, na Terra Santa, nas periferias de nossas cidades e no mundo inteiro”, pediu.

A Missa Solene contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), entre outras autoridades.