App do Itaú caiu? Aplicativo do banco fica fora do ar no dia do pagamento e usuários reclamam

O site e aplicativo do Banco Itaú ficaram fora do ar na manhã desta segunda-feira (7), o que gerou bastante dificuldade de uso dos serviços para milhares de clientes. Nas redes sociais, os usuários reclamaram sobre a instabilidade dos sistemas, que impossibilitou serviços básicos, como PIX e pagamento de boletos.

Em comunicado pelo Twitter, o Itaú informou a inconsitência em seu sistema e informou que estava trabalhando para resolver o problema o quanto antes.

"Estamos com instabilidade em nossos sistemas nesta segunda-feira (7). Pedimos desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informamos que estamos trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível." informou o banco.

O mau funcionamento do app começou a ser registrado pelo site DownDetector, que monitora o funcionamento de serviços e plataformas on-line, a partir das 9h25, com 3 mil registros.

As maiores reclamações dos usuários estão relacionadas ao login no aplicativo (69%), operações no internet banking (20%) e acesso ao Pix (11%). Veja algumas:

Outros clientes reclamaram sobre o sistema cair no 5º dia útil do mês, quando é pago o salário para muitas pessoas, impossibilitando o uso do dinheiro.

Um cliente do banco relatou a instabilidade no sistema também em uma agência física, gerando demora no atendimento presencial.

