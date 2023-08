Edital ‘Rumos’ do Itaú Cultural é lançado com foco na criação artística

O Itaú Cultural lançou ontem, 31, durante uma coletiva de imprensa, com a participação da reportagem de O Liberal, o projeto reformulado "Rumos" que fomenta arte e expressões artísticas brasileiras e que a partir desta 20ª edição estará focado na criação artística e somente propostas com essa abordagem serão aceitas. As inscrições dos projetos começam hoje, 1, e seguem até o dia 22 de setembro no site da instituição. Saiba quem poderá se inscrever e quais projetos estão aptos a submissão conforme a reformulação.

As linguagens são: arte e tecnologia, artes visuais, design, arquitetura, moda, gastronomia, audiovisual, circo, dança, literatura, performance, música, teatro, games e HQ. As equipes do Rumos irão passar pelas cidades brasileiras para apresentar o programa, até o encerramento das inscrições, para o biênio 2023-2024. Em Belém a caravana passará no dia 22 de agosto, terça-feira, no Teatro Estação Gasômetro, no Parque Residência.

Os artistas e produtores culturais que estiverem interessados em se inscreverem, terão 18 meses para trabalharem nessa proposta, em contato com consultoria direta dos gestores do Rumos. Desde seu lançamento a iniciativa recebeu mais de 75,8 mil de todo o país e do exterior. Mais de 1,5 mil propostas, nas cinco regiões brasileiras foram criadas.

No evento de lançamento, o presidente da Fundação Itaú, Eduardo Saron e a gerente do núcleo de Formação do Itaú Cultural, Valéria Toloi, explicaram as novas definições e relembraram as impressões que o Itaú Cultural alcançou desde 1997, quando o Rumos foi lançado. "Para mim a coletiva sempre foi um momento emblemático, porque a gente fala de uns dos mais importantes programas que fomenta a arte, há mais de 25 anos. Energizamos a edição e começa a jornada de conversar com todo o Brasil", disse Saron.

O presidente da Fundação Itaú, destacou a importância da mudança de abordagem pós pandemia e no que tange oportunizar os artistas a estudarem e aprofundarem seus próprios processos. "Estamos num novo momento do programa, que já se repactuou várias vezes nestes 25 anos, ainda mais depois de uma pandemia, que nos faz refletir um país de tempo presente, então, natural que se reinvente, porque temos muitos programas de fomento à arte", iniciou.

"Chegamos a conclusão que precisávamos dialogar com a criação artística, para que no final possamos ter um programa bastante vivo com as inscrições que vamos selecionar. Têm sobretudo a possibilidade do Rumos fazer algo muito potente e oxigenar o Itaú cultural. Quando entendemos essa cena cultural, a gente se oxigena e repensa outros projetos do Itaú cultural", continuou.

O número de projetos selecionados dependerá do número de inscritos, a outra novidade é que projetos com valor bruto de até R$ 100 mil poderão ser selecionados, diz o presidente. "Seja pessoa física ou jurídica. Quantos projetos vamos selecionar, vai depender dessa caminhada. Em 2024 tomaremos a decisão. Mas, na história do rumos, já selecionamos 100 ou 150 projetos [por edição], mas os 'rumos' que tomaremos agora saberemos na seleção final em 2024", fez um trocadilho bem-humorado.

"E terão um tempo de 18 meses para executar até a assinatura do contrato. Então grandes aprendizados de 2013 para cá mantivemos. Agora com foco na criação artística. Entramos no período de inscrição, 1º de agosto a 22 de setembro. Vamos para as 27 capitais com o intuito que pessoas de diversas regiões se inscrevam", completou a gestora, Valéria.

Valeria Toloi, gestora do Itaú Cultural, no projeto Rumos. (Reprodução / André Seiti)

Projeto visa a diversidade

O Rumos biênio 2013-2014 contempla a diversidades e, de acordo com os organizadores, está presente desde a escolha da banca avaliadora dos projetos que serão submetidos e estão divididos da seguinte forma: 1ª fase terá 46 profissionais de diversas áreas da cultura para realizarem pelos menos 3 leituras por projeto. A 2ª fase da comissão de seleção reúne 20 pessoas entre gestores e artistas, que farão ao menos 10 leituras por projeto, e após isso, a imersão multidisciplinar para que as pessoas garantam a diversidade e abrangência das cinco regiões do país. "A grande mudança, fazer duas potentes seleções de comissão. Gente da cena, então teremos a diversidade presente na seleção, de raça, etárias, e a partir do entendimento de cada um é que geramos a diversidade final, até maio de 2014", destacou, Valéria Toloi, gerente do núcleo de Formação do Itaú Cultural.

O presidente Eduardo Saron estimula que os artistas, principalmente o público da região Norte, que reúne as menores inscrições dos últimos editais, inscrevam-se. "É importante os estados estarem representados. Lembro que teve um ano que um estado do Norte ou algo da cultura indígena não estava representado e nos levou a olhar novamente [os inscritos]. Mas o ponto de partida são os inscritos. Já teve edição que os estados do Norte tinham 11 escritos. Então, os gestores presentes levam a alcançarmos a diversidade", concluiu.

Para quem deseja inscrever seus projetos de criação artística, a gestora elenca os pontos a serem levados em consideração: "singularidade, relevância, consistência e diversidade, que o Saron trouxe. Diversidade de gênero, raça, acessibilidade, geracional, etc. É um tema muito caro para a gente. [...] A grande mudança de 2023 é o foco da criação artística, estamos falando de processos, o rumos não se interessa apenas por produtos que se entrega, mas pensar na criação artística. Todas as linguagens estão sendo aceitas. Entrega em diversos formatos, que ela acredita que seja melhor e também nas transversalidades e cruzamento entre a área de expressões", finalizou.

Serviço

Edital: Rumos – Itaú Cultural

Data: de 1º de agosto a 22 de setembro

Inscrições: pelo site Itaú Cultural (itaucultural.org.br)