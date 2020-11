Aposta online leva prêmio de R$ 53 milhões da Mega-Sena

O prêmio de R$ 53.047.796,53 do concurso 2314 da Mega-Sena foi para uma aposta feita por meio do internet banking da Caixa. Confira as dezenas premiadas: 06-07-28-42-45-49

O sorteio foi realizado na noite do último sábado (30), em São Paulo. O concurso também teve 105 apostas vencedoras na quina. Cada uma delas ganhará R$ 41.171,63. A quadra, por sua vez, teve 7.551 apostas certeiras, sendo que cada um dos sortudos embolsará R$ 817,87.

O próximo concurso (2.315) será na quarta-feira (4), e tem um prêmio estimado em R$ 22 milhões.