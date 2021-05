Após viralizar com vídeo beijando 13 pessoas na pandemia, jovem se arrepende

Kawanne Nobre, de 22 anos, ficou famosa nas redes sociais depois de um vídeo da "Festa do Beijo", onde ela aparece beijando 13 pessoas em plena pandemia de covid-19, viralizar. A jovem cearense contou que está recebendo mensagens negativas, inclusive de gente desejando que a sua família seja vítima do coronavírus para que ela "sinta na pele" como é a doença.

"Eu acho que receber essas mensagens é pior momento da minha vida. Tem muito 'hater', muita gente falando mal. Já desejaram muito a minha morte, a da minha família. Tive crise de ansiedade desde então. Está sendo bem pior que qualquer outro julgamento", declarou.

Nas imagens, a jovem fez uma brincadeira com 13 amigos, um de cada vez, onde pergunta: "Tapa ou beijo?". No jogo, ela acaba recebendo diversos beijos no rosto dos participantes.

"Era um colega meu que fazia aniversário. Ele me convidou para ir e eu disse que não ia. Só que, de última hora, ele disse que seriam pouquíssimas pessoas e então eu resolvi ir", relatou Kawanne. "Até então tinham poucas pessoas, mas teve uma hora que estava sem controle porque chegava gente que ele nem conhecia", completou.

A jovem se defendeu: "Eu estava distante da aglomeração, estava mais próxima das pessoas que eu conhecia e que tinha confiança".

Ela conta, ainda, que havia ingerido bebidas alcoólicas e publicou o vídeo no TikTok sem pensar muito. Na manhã do dia seguinte à festa, ela apagou as imagens. No entanto, a brincadeira irresponsável já havia viralizado.

Nesta quarta-feira (25), Kawanne compartilhou um pedido de desculpas, onde disse que está "muito arrependida".

"Quero também pedir perdão publicamente a toda população por minha atitude desrespeitosa, estou muito arrependida. Quero também pedir as pessoas que não cometam erros similares, pois, somente seguindo os protocolos de segurança venceremos esse vírus", escreveu em mensagem.

No entanto, a jovem disse que se sentiu motivada a fazer a publicação para não parecer indiferente à situação: "As pessoas acharam que eu não estava me importando, mas eu realmente estou muito arrependida, foi um pedido realmente do meu coração. Se eu pudesse, eu voltaria no tempo. Mas a única coisa que eu posso fazer no momento é pedir desculpas e mostrar em atitudes".

A Polícia Civil interrogou, ainda na quarta-feira, 20 das 30 pessoas identificadas nos vídeos da festa que circulam nas redes sociais.