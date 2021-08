Após ser chamada de ‘chifruda’, mulher é presa por comer parte do dedo de amante em briga

Uma dona de casa, identificada como Márcia de Jesus Reis Santos, foi presa por lesão corporal após admitir que foi à residência da suposta amante de seu marido, Lidean Menezes Quidiquimo, e a agrediu, chegando a arrancar com os dentes a ponta de um dos dedos da amante. As informações dadas à polícia são de que a agressora teria engolido a falange, mas Márcia nega. O caso aconteceu no Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

No boletim de ocorrência, está registrado que Lidean estaria mandando mensagens e fotos sem roupas ao marido de Márcia, identificado como Emerson Barbosa Rodrigues. Após saber do caso, Márcia invadiu a casa da amante para a agredi-la. A dona de casa contou que tem um relacionamento estável com Emerson, com o qual tem um filho de 16 anos. Na delegacia, ela disse que Lidean fica lhe provocando nas redes sociais e a chama de “chifruda” e “corna” na rua.

Márcia disse que, ao chegar na casa, as duas entraram em luta corporal. No momento da briga, Lidean a agrediu com unhadas e colocou o dedo na boca da dona de casa. A amante disse que após ter comido o dedo, a agressora fugiu. A irmã de Lidean presenciou tudo. No entanto, ao chegar à delegacia, Márcia negou ter comido a parte do dedo. O caso será investigado.