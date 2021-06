Marido agride esposa após ser flagrado pela mulher em motel com duas acompanhantes de luxo

Um homem, de 33 anos, é suspeito de ter pisoteado e agredido a própria esposa, após ela ter o flagrado com duas mulheres em um motel. A vítima teve ferimentos no tórax e bateu a cabeça na parede, causando lesões pelo corpo.

O caso de violência doméstica foi registrado na madrugada da última quarta (2), em Juíza, no Mato Grosso. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher teria ido ao local por volta das 2h30 da madrugada, e encontrou o cônjuge com duas mulheres desconhecidas.

Insatisfeito por ter sido pego no flagra, o acusado teria agredido a mulher como forma de desaprovação. Ele pisou no tórax da vítima, bateu a cabeça dela na parede, causando ferimentos no ombro, nas mãos e no braço.

Logo em seguida, o homem teria fugido do motel. A vítima foi levada para a delegacia, registrado o boletim de ocorrência por lesão corporal. O caso será investigado pela Polícia Civil.