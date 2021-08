PM convida adolescente para motel e é preso suspeito de estupro

Um policial militar, de 59 anos, foi preso por tentativa de estupro a um adolescente de 12. O policial teria conhecido o menino em um clube, passou a trocar mensagens com ele e chegou até a fazer convites para motel. O militar foi afastado de suas funções. O caso aconteceu em Goiás. As informações foram divulgadas pela TV Anhanguera.

Segundo informações, o policial teria tentado se aproximar do menino e do primo, que estavam juntos. Na saída do local, o PM chamou o primo da suposta vítima para mandar a mensagem de que gostaria de ficar com ele no banheiro. Segundo a ocorrência, o jovem anotou o número do telefone do militar “com o intuito de saber qual era a intenção dele”.

Depois disso, eles passaram a trocar mensagens. Prints mostram o acusado chamando os meninos para irem a um motel e dizendo que eles iriam “gostar”.

Conversa entre militar acusado e adolescente (Reprodução: Divulgação)

Ao saber das mensagens, o pai do adolescente passou a conversar com o PM como se fosse o filho. O militar chama o menino para um motel e pede que ele apague as mensagens ao final da conversa. No dia do encontro, o acusado foi ao local e o pai do adolescente apareceu e o imobilizou até a chegada da Polícia Civil.