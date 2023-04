Após sequência de crises epilépticas, neta de Lula é internada

A neta mais velha do presidente Lula (PT), Bia Lula, está internada, após uma série de crises epilépticas. A comunicadora explicou para seus seguidores que teve três crises seguidas no mesmo dia. Ela contou que começou a ter os ataques aos 11 anos de idade, mas eles aconteciam com menor frequência ultimamente.

A jovem optou por ficar internada para que mais exames sejam feitos, já que a intensidade das crises aumentou nos últimos meses. Ela acrescentou que está voltando à consciência "real" em um post feito na madrugada de hoje.

Epilepsia

A epilepsia é uma doença crônica que atinge de 1 a 2% da população e possui tratamento, incluindo cirúrgico, se necessário. O sintoma mais comum são as chamadas crises epilépticas ou convulsivas, quando o cérebro sofre descargas elétricas intensas que atrapalham o seu correto funcionamento.

