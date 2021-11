Após representação de parlamentares, TCU abre investigação para apurar denúncias contra o Inep

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um procedimento para apurar denúncias em relação à gestão do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela realização da prova do Enem. Na última terça-feira (16), a presidente do Tribunal, Ana Arraes, havia recebido uma representação de parlamentares, entre eles o líder do PSB na Câmara, Danilo Cabral (PE), e o líder da minoria, Marcelo Freixo (PSB-RJ), com críticas à gestão do órgão. A lisura da prova foi colocada sob suspeita após uma debandada de 37 servidores no início de novembro, denunciando o presidente, Danilo Dupas, por assédio moral. As informações são do jornal Extra.

O relator designado para a análise do processo é o ministro Walter Alencar. Ao negar as denúncias de interferência política na elaboração da prova do Enem, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, atribuiu a crise interna no Inep a uma "questão administrativa, de pagamento ou não de gratificação". De acordo com o TCE, "abrir o processo ao receber representação de parlamentares é o procedimento normal para o tribunal analisar o que foi solicitado".