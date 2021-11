ENEM: Presidente Bolsonaro pediu que questões tratassem Golpe de 1964 como revolução, diz jornal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teria feito um pedido ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, no primeiro semestre, para que houvesse questões que tratassem o Golpe Militar de 1964 como uma revolução. Ribeiro comentou o assunto com equipes do MEC (Ministério da Educação) e do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), mas não levou o pedido adiante de modo prático, uma vez que os itens passam por longo processo de elaboração. As informações são da Folha de São Paulo.

Defensor da ditadura militar (1964-1985), Bolsonaro tem histórico de criticar o Enem por uma suposta abordagem de esquerda. Esta semana, ele afirmou que o exame começava a ficar com a "cara do governo" e voltou a criticar a prova.

Nenhuma questão sobre o a ditadura caiu no Enem desde 2019, primeiro ano do atual governo — algo inédico desde que o exame é aplicado. Questionados, MEC, Inep e Palácio do Planalto não responderam.

No último Enem, o presidente criticou uma questão que falava da diferença salarial entre os jogadores Neymar e Marta. Para ele, o tema seria ideológico.

A Frente Parlamentar Mista de Educação tem cobrado o MEC e vai realizar, com entidades estudantis (Ubes e UNE), uma blitz para acompanhar a aplicação do Enem. Segundo servidores ouvidos pela Folha de São Paulo, o presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro, e o ministro não teriam tido acesso à prova durante a elaboração e nem à versão final. Também não teriam determinado exclusão de itens específicos.