Após prisão de jovem conhecida como ‘Majestade do crime’, polícia mapeia facção criminosa

A Polícia Civil do Ceará realiza nesta sexta-feira (19) uma operação de combate a uma organização criminosa atuante naquele estado. Ao todo, estão sendo cumpridos mais de 800 mandados, sendo 358 de prisão e 455 de apreensão. Até o fechamento desta reportagem, 161 pessoas haviam sido presas. A polícia obteve informações e mapeou os integrantes do grupo criminoso a partir da prisão de Valeska Pereira Monteiro, conhecida como majestade,em agosto deste ano, quando ela passava férias na cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul. Após ser detida, ela foi levada para Fortaleza. As informações são do G1 Ceará.

A ação batizada "Anullare", a maior já realizada pela Polícia Civil do Ceará em combate a um único grupo criminoso, está sendo realizada em Fortaleza e outras 50 cidades do Estado, além de Pernambuco.

Com antecedentes criminais por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas, Majestade também é suspeita de fazer o controle financeiro e da distribuição de áreas do tráfico de drogas em Fortaleza e na Região Metropolitana.

O delegado-geral-adjunto da Polícia Civil do Ceará, Márcio Rodrigo Gutiérrez disse que a Valeska era monitorada desde o final de 2020. Ela foi considerada foragida desde abril, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. Segundo ele, mesmo fora do Ceará, Majestade continuava comandando tráfico.

Em 2014, Majestade já havia sido presa por liderar uma quadrilha que roubava casas e estabelecimentos comerciais em Fortaleza.