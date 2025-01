Após perder as eleições, ex-prefeita não devolve perfil no Instagram de Prefeitura

O novo prefeito de Timon, no Maranhão, Rafael Brito, criticou publicamente a ex-prefeita Dinair Veloso por não ter repassado a conta oficial da Prefeitura no Instagram durante o processo de transição de governo. A declaração foi feita na última quarta-feira (1º), logo após sua posse na Câmara de Vereadores do município.

De acordo com Rafael, além de dificuldades no processo de transição, a gestão anterior deletou o perfil da Prefeitura na rede social, obrigando a nova administração a criar uma nova conta. "Ela não deixou nem o Instagram da Prefeitura. O Instagram a gente teve que criar um novo", afirmou o prefeito em entrevista.

Rafael destacou a importância da rede social para informar a população sobre as ações da administração municipal. "Falo do Instagram porque você deve ter acompanhado que o Instagram da Prefeitura caiu e nós tivemos que, urgentemente, criar um novo para que a população de Timon seja informada sobre as ações do município", explicou o prefeito.

Rafael Brito foi eleito nas eleições de 2024 com 44% dos votos, derrotando Dinair Veloso, que tentava a reeleição e obteve 39% dos votos. A ex-prefeita ainda não se pronunciou sobre as acusações feitas pelo atual gestor.

Confira a entrevista:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)