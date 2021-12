Após passar a noite bebendo, homem tem olhos mutilados a golpes de faca

Após passar a noite ingerindo bebida alcoólica ao lado de uma mulher, segundo relato de vizinhos, um homem de 43 anos foi brutalmente espancado e teve os olhos mutilados a golpes de faca. Ainda com sinais de embriaguez, ele recebeu atendimento em uma unidade de saúde local e, em seguida, foi levado ao Hospital Regional da Mata, de onde foi transferido para o Hospital Geral do Estado. O estado da vítima é considerado grave, de acordo com a assessoria da unidade de saúde. As informações são do jornal Alagoas 24 horas.

O crime ocorreu no Conjunto Olavo Calheiros II na cidade de Murici, no estado de Alagoas. Segundo testemunhas, a mesma mulher que bebia com a vítima, foi vista horas depois na companhia de outros homens e, posteriormente, ouviu-se sons de invasão à casa da vítima.

Agentes das forças de segurança do CISP de Murici foram acionados por funcionários do hospital da cidade, para dar apoio ao homem, que apresentava ferimentos no corpo e no rosto, especificamente nos olhos, aparentemente vítima de golpes de arma branca e pauladas.

Caberá à polícia determinar se a tentativa de homicídio foi planejada por este grupo que estava acompanhado da mulher. Ninguém foi preso até o momento.