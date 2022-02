Após invasão, sites das Americanas e Submarino continuam fora do ar; entregas podem sofrer atrasos

Até a manhã desta terça-feira, os sites da Americanas e do Submarino continuavam indisponíveis para os consumidores, entrando assim pelo quarto dia seguido sem que as plataformas funcionem na sua normalidade. Os sites começaram a apresentar problemas no sábado (19), como confirmado pelo E-Commerce Brasil. Nesta segunda (21), o Shoptime, também foi retirado do ar.

As páginas apresentam um comunicado sobre indisponibilidade, afirmando que a suspensão dos servidores de seu ambiente de e-commerce acontece "por questões de segurança". Segundo as empresas, houve a suspensão preventiva de parte dos servidores do ambiente do e-commerce e as plataformas trabalham “com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível”.

VEJA MAIS

Pelas redes sociais, a empresa Americanas respondeu a um consumidor que todos os pedidos serão entregues, mas por causa da instabilidade, é possível que haja atrasos.

No final de semana, o Grupo Lapsus assumiu a autoria do ataque publicando a seguinte mensagem em inglês no canal do Telegram das empresas: “Acho que os sites de compras da B2W Americanas e Submarino estão com problemas kkkkk”. Porém, a invasão ainda é investigada. O grupo é o mesmo que provocou falhas no sistema do Ministério da Saúde em dezembro de 2021. Ele também é suspeito de ataques recentes aos sites dos Correios, da telefônica Claro e da empresa de aluguel de veículos Localiza.