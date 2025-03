Após homem ficar impotente, falsas enfermeiras são alvos de operação policial em Goiás

Uma mulher foi presa em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital, e outra entrou para a lista de procurados da Interpol. Segundo a Polícia Civil, as duas são suspeitas de lesionarem pacientes de duas clínicas de estética e usarem certificados falsos. Entre os pacientes, está um homem que ficou impotente após realizar um preenchimento íntimo.

Ao g1, Déborah Melo, delegada responsável pelo caso, contou que as investigações tiveram início no final de 2023, quando a paciente de uma das mulheres foi internada na UTI depois de passar por um procedimento estético feito por Maria Silvânia, de 45 anos. Maria é a dona da clínica que foi presa em Aparecida de Goiânia na quinta-feira (20). Os policiais foram até a clínica de Maria Silvânia acompanhados pela Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia, onde foram encontradas irregularidades. Diante das evidências, a clínica foi interditada.

De acordo com a delegada, Maria foi ouvida na delegacia e declarou que havia feito biomedicina on-line e uma pós-graduação com Luana Nadejda Jaime, de 45 anos. Luana é a suspeita considerada foragida pela polícia. Além disso, a delegada afirmou que Maria não tinha registro no conselho de biomedicina.

Assim, uma investigação foi iniciada contra Luana, que se apresentava como enfermeira e também tinha uma clínica de estética. De acordo com a delegada, os policiais cumpriram buscas na clínica da mulher, em 2024, e encontraram diversas fotos de preenchimentos íntimos em celulares apreendidos, além de reclamações de pacientes.

No mesmo ano, a delegada declarou que Maria Silvania surgiu com um diploma de enfermagem, inscrito no Conselho de Enfermagem, obtido em menos de um ano. A Polícia então constatou que ambas falsificaram os diplomas e, mesmo assim, conseguiram uma inscrição no conselho.