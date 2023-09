Taylor Swift no Brasil: após discussão, mãe vende ingresso da filha para o show

Uma briga familiar repercutiu nas redes sociais esta semana. Uma usuária do X (antigo Twitter), identificada apenas como @Paulinha, publicou no perfil que a mãe teria vendido seu ingresso para o show da Taylor Swift após uma discussão entre as duas.

Na publicação, outros usuários questionaram sobre o motivo, onde ela respondeu que a mãe teria ficado chateada pela filha tê-la desobedecido, indo ao show do MC Cabelinho sem o seu consentimento, visto que a garota está em ano de vestibular.

"Fui no show do MC Cabelinho aqui na minha cidade e ela não deixa eu sair de casa esse ano por causa do vestibular, mas nesse eu queria muito ir e ganhei o ingresso, então fui", explicou Paulinha.

As opiniões ficaram divididas na rede social. Alguns aprovaram a atitude da mãe. Já outros, disseram tratar-se de um comportamento abusivo.

"As pessoas reclamando que ela desobedeceu a mãe então quem tá errada eh ela sendo que tipo kkkkk???? normalizando não sair de casa o ANO TODO por causa do vestibular tipo? vsf", "amiga quem ta defendendo sua mãe é maluco, nao faz sentido te proibir de sair UM ANO INTEIRO por causa de vestibular", defenderam alguns internautas.

Ainda na publicação, @Paulinha respondeu ao anúncio da venda do ingresso feito pela mãe da seguinte forma: “Espero que tu saiba que foi nesse exato momento que tu perdeu o direito de ir no meu casamento e conhecer meus filhos”.

Após o caso viralizar, @Paulinha fechou o perfil e apagou o post.

