Após destruição, tornado no Paraná já contabiliza 6 mortos, segundo a Defesa Civil

A sexta vítima é um homem de 53 anos em Guarapuava, conforme as primeiras informações

O Liberal
fonte

Um tornado causou destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, nesta sexta-feira (7). (Foto: Reproduação | Portal Sudoeste Online via CNN)

Subiu para seis o número de mortos após a passagem de um tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, nesta sexta-feira (7). Segundo a Defesa Civil do Estado, cerca de 600 pessoas ficaram feridas. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou que o fenômeno registrado foi, de fato, um tornado, identificado no fim da tarde.

Entre os seis mortos estão três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 47 e 14 anos, em Rio Bonito do Iguaçu. A sexta vítima é um homem de 53 anos em Guarapuava.

O órgão aponta que o tornado pode ter sido classificado preliminarmente como o índice F2, o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h, mas existem indícios de que, na verdade, em alguns pontos da cidade, os ventos podem ter ultrapassado os 250 km/h, o que mudaria a classificação para F3.

"Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionou ao longo da tarde e noite desta sexta-feira o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Por conta dessa combinação de sistemas foram registrados vários temporais severos sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado", trecho do comunicado do Governo do Paraná.

Também há um desaparecido até o momento. Duas pessoas que foram dadas como desaparecidas foram localizadas. As forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. Conforme a última atualização do governo, informações sobre desalojados e desabrigados ainda estão sendo levantadas.

“Vamos continuar monitorando, analisando as imagens das fotos, imagens aéreas, em conjunto com a Defesa Civil, e se for o caso poderemos reclassificar a intensidade do fenômeno, pois foi extremamente severo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Previsão inicial de ciclone

De acordo com o Climatempo, o ciclone está associado a uma frente fria e pode gerar rajadas de vento acima de 100 km/h em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A previsão indica que o fenômeno deve se deslocar pelo mar até domingo (9), afetando também o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Autoridades pedem que a população evite áreas abertas e fique atenta a estruturas, árvores e fiações, devido ao risco de quedas e acidentes.

