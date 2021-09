Suspeito de matar e decepar pênis de outro homem diz que agiu ‘por raiva’

Na última quinta-feira (9), um homem foi preso acusado de matar e decepar o pênis de outro homem em Itanhaém, litoral de São Paulo. Segundo as informações apuradas pelo G1, o suspeito conheceu a vítima na mesma noite e a motivação do crime foi ‘raiva’ do homem que teria tentado ter relações sexuais com ele.

O suspeito tinha um mandado de prisão temporária por decepar e arrastar o corpo de outro homem até uma praia na mesma cidade. Em depoimento à polícia, o homem contou que os dois foram para um quarto, onde estariam usando cocaína. O suspeito disse que o homem ficou sem roupa, começou a se aproximar, e propôs que eles fizessem sexo.

Em seguida, ele disse que se recusou, o que gerou uma briga. Ele afirmou que se defendeu e desferiu o primeiro golpe com a faca e alegou que teria decepado o pênis do outro homem por raiva e que gostava de mulheres e não de homens.