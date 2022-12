Após contestação, Ibama suspende multas dadas ao Instituto Onça-Pintada

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anulou as multas enviadas ao Instituto Onça-Pintada. O caso ocorreu em junho, sob a alegação de maus-tratos e mortes de 72 animais de 2016 a 2022. A instituição contestou o documento, o que foi aceito pela presidência do Ibama. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo o documento original do Ibama, a alta taxa de óbitos e erros de manejo resultaram na morte de animais. No arquivo, foram citadas a predação por espécimes silvestres, lutas entre indivíduos, ingestão de veneno e predação por ratos. Tais alegações indicaram não haver um ambiente seguro para os animais.

Já a instituição protetora disse que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) havia realizado fiscalizações no criadouro e verificado a regularidade do local. A Semad discordava da autuação e justificava "tecnicamente posição pela inocorrência da infração".

Qual a justificativa das multas?

Uma das multas enviada ao Instituto Onça-Pintada dizia respeito a interações inadequadas da família com os animais silvestres e a exposição dos bichos na internet, diferente do que é realizado em outras unidades. Em fotos e vídeos, Leandro Silveira, Anah Tereza de Almeida Jácomo, responsáveis pelo instituto, e pelo filho do casal, é comum haver contato direto — como abraços, beijos e brincadeiras — com os animais selvagens presentes no criadouro.

Há críticas sobre o contato muito próximo de seres humanos com animais selvagens. Para além da segurança, há uma ideia de que bichos selvagens podem ser animais de estimação, o que pode aumentar o tráfico de animais silvestres.

Ainda segundo a Semad, o uso das imagens em redes sociais não traz prejuízos ambientais ou sofrimento aos animais e, sim, um caráter educativo.