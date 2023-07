Após ataque e mordida de jumento, homem tem braço dilacerado

Um homem de 55 anos foi atacado por um jumento e sofreu ferimentos graves, necessitando de hospitalização, na última quinta-feira (29), na cidade de Manhuaçu (MG).

O ataque resultou no dilaceramento do braço da vítima, que estava sendo levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. No entanto, o veículo que o transportava apresentou falhas mecânicas nas proximidades do Terminal Rodoviário local. Diante da urgência do caso e da grande perda de sangue, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros no local.

Dadas a gravidade dos ferimentos relatados pelos profissionais de saúde, o homem foi encaminhado ao Hospital César Leite, situado no centro da cidade.

Atualmente internado em uma Unidade de Urgência e Emergência, o paciente passou por uma cirurgia e está sob observação médica no hospital. Sua condição requer cuidados contínuos enquanto se recupera dos danos causados pelo ataque do jumento.