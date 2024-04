Anvisa volta a proibir venda de álcool líquido 70%; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu proibir novamente a comercialização de álcool líquido 70%. A autorização para venda do produto, concedida em 2020 devido à pandemia de covid, teve seu prazo expirado em dezembro do ano passado e os estabelecimentos têm até 30 de abril para esgotar seus estoques.

A partir dessa data, a comercialização do álcool líquido estará novamente proibida, mas a venda do produto 70% em gel permanece liberada. O álcool líquido tem risco maior de causar acidentes com fogo, pois é altamente inflamável.

A autorização para a venda do álcool líquido foi concedida no início da emergência sanitária da Covid em 2020, apesar de ter sido revogada em 2002 devido ao alto número de acidentes, considerando que o produto é altamente inflamável. No entanto, a Anvisa reconsiderou sua decisão e reautorizou a venda pouco tempo depois.