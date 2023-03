Anvisa divulga lista com pomadas para trançar ou modelar cabelos que podem voltar ao mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou nesta segunda-feira (20) a volta de 934 pomadas capilares ao mercado. Em fevereiro deste ano, todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos tiveram a comercialização proibida devido ao número de relatos de eventos adversos graves, como irritação nos olhos e até cegueira temporária. A interdição continua para os produtos que não estiverem citados na lista divulgada pela Anvisa.

Veja aqui a lista completa dos produtos liberados

Investigações aponaram que a maioria dos produtos que causou efeitos adversos oculares graves apresenta altas concentrações da substância Ceteareth-20. De acordo com a Anvisa, foi permitido o retorno ao mercado de parte dos produtos que possuem essa substância abaixo da concentração de 20% em suas fórmulas.

Como parte da investigação aberta para apurar o caso, a Anvisa já cancelou a autorização de 635 produtos, desde o início do ano, por uso de ingrediente não autorizado ou fora do limite, ausência de declaração do responsável técnico da empresa, não apresentação de estudos e testes solicitados, entre outros motivos.

A agência afirma que "continuará o monitoramento de todos os casos de efeitos adversos associados às pomadas capilares e agindo sobre aquelas que venham a ocasionar novos eventos".