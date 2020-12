Animais deixados em pet shop morrem carbonizados após incêndio

Um pet shop pegou fogo na noite do domingo (13), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Alguns animais que estavam em gaiolas, morreram carbonizados.

O corpo de bombeiros foi acionado, por volta das 19h20, e ao chegar no local, o fogo do estabelecimento estava chegando na rua. Após ter cessado as chamas, os bombeiros entraram no local onde encontraram entulho e vários animais carbonizados. “Os militares utilizaram o terraço de um imóvel ao lado para realizar o combate às chamas de um ponto mais estratégico”, explicou a corporação.

O fogo foi debelado pouco antes das 21h. Para apagar o incêndio, os bombeitos usaram cerca de 4 mil litros de água.

Nesta segunda-feira (14), os bombeiros informaram que 20 gaiolas foram encontradas com animais mortos. No entanto, não foi possível identificar a quantidade nem as raças dos animais. A causa do incêndio segue sendo investigada.