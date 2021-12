Amigos descobrem que são irmãos separados há mais de 30 anos por dados para fazer mapa astral

Marcela Barbosa e Marco Medeiros, que são amigos há pelo menos sete anos, descobriram no início do mês de novembro que são irmãos separados há mais de 30 anos. A revelação veio de maneira despretensiosa após o rapaz decidir participar de uma promoção onde era necessário fazer seu mapa astral. As informações são do G1 Rio Grande do Norte.

Os amigos, agora irmãos, se conheceram em uma casa de praia e logo depois passaram a fazer parte do mesmo círculo social. A promoção da descoberta era de uma empresa de chocolates e Marco precisava informar alguns dados para fazer seu mapa astral. "Para fazer meu cadastro, eu precisava da minha hora de nascimento, que eu não sabia. Foi quando eu fui perguntar para a minha mãe [a adotiva]. Ela me trouxe a pulseirinha do hospital, que marcava 18h50", disse ele.

Na pulseirinha de nascimento, além da hora, o nome da sua mãe biológica constava no documento. "Dessa vez, eu tive a ideia de tirar uma foto da pulseira e, na mesma hora, fui pro computador, joguei o nome na internet, e numa rede social encontrei o único perfil que tinha esse nome. Não tinha informação, mas eu olhei em amigos em comum e foi aí que eu vi o perfil de Marcela".

Ao ver a amiga em comum, mandou mensagem perguntando se ela conhecia a mulher. "Você conhece alguma Licélia Barbosa Carvalho?" A resposta de Marcela foi: "É minha mãe, por quê?". O jovem perguntou para a Marcela se a mãe teria tido algum outro filho e a nova resposta confirmou o parentesco. "Ela teve mais um e deu para uma família que não podia ter filhos", respondeu.

Licélia Barbosa Carvalho, a mãe biológica dos irmãos, revelou que sempre sonhou em rever o filho. Ela foi abandonada pelo marido na gravidez e, sem apoio da família e condições, optou por dar Marco à outra família. "Minha mãe não me aceitava, porque dizia que eu já tinha uma filha pequena e não queria mais outro filho. Aí eu tive que doar ele, porque eu não tinha condições. Eu era doméstica. Morava com minha prima e ela não tinha condições de criá-lo também", contou.

Segundo Ana Garcia, mãe adotiva do jovem, ela já havia perdido dois filhos e passou a pensar em uma doação. Certo dia, ela soube que deixaram um recém-nascido na sua casa. "Tinha uma menina, que trabalhava em uma cigarreira [banca], que estava aqui na porta. Ela mandou dizer que tinha chegado um menino aqui em casa. A menina que trabalhava aqui comigo disse que tinha chegado um menino muito chorão e que ela não o queria aqui. Ai eu disse: então você vá embora, que o menino vai ficar comigo".

A família de Marco sempre incentivou o rapaz a buscar informações sobre sua mãe biológica, mas ele tinha medo de magoar seus pais.